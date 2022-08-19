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Михкель Нестор: рынок труда остывает

По оценке экономического аналитика Михкеля Нестора, будущее рынка труда в последующие 12 месяцев более чем туманно.Фото: Raul Mee

Ситуация на рынке труда до сих пор была прекрасной, однако ожидаемое замедление экономической активности ставит под сомнение сохранение этого тренда, пишет экономический аналитик SEB Михкель Нестор.

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