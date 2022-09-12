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    Карис – Рийгикогу: бюджет – это не черная дыра, не обманывайте себя и избирателей

    Президент Алар Карис на открытии осенней сессии Рийгикогу.Фото: Shutterstock

    Представление о том, что расходы и методы поддержки можно увеличить без повышения налогов и не отказываясь от чего-либо, является иллюзией. Об этом заявил президент Эстонии Алар Карис на открытии осенней сессии Рийгикогу.

    «Деловые ведомости» публикуют обращение президента в полном объеме.

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