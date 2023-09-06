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Мерле Курвитс

6 сентября 2023 в 8:21









Член правления Operail: если идти нынешним курсом, железнодорожный транспорт в Эстонии вымрет

"Если мы не изменим направление прямо сейчас, железнодорожный транспорт не выживет, наши магистрали будут заполнены тяжелыми грузовиками, состояние дорог ухудшится, задолженность по ремонту увеличится, климатические цели не будут достигнуты, а деньги, полученные от запланированного налога на автомобили, вместо содержания дорог будут направлены на оплату штрафов", - пишет член правления Operail Мерле Курвитс. Фото: Tanel Meos

Если эстонское государство хочет достичь своих целей, то переброской объемных грузов с автомобильного транспорта на железную дорогу необходимо активно заниматься уже сейчас – сделать железную дорогу более доступным транспортным решением или хотя бы создать равную конкурентную ситуацию, пишет член правления Operail Мерле Курвитс.

Железная дорога – самый экологически чистый сухопутный вид транспорта. К сожалению, в результате нынешней политики железнодорожные перевозки обходятся дороже, чем автомобильные. Если мы не сменим курс прямо сейчас, железнодорожный транспорт не выживет, наши магистрали заполонят тяжелые грузовики, состояние дорог ухудшится, необходимость ремонта увеличится, климатические цели не будут достигнуты, а деньги, поступившие от запланированного автомобильного налога, пойдут на оплату штрафов, а не на содержание дорог.