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Майт Раава

21 ноября 2023 в 7:01









«Тебе придется хотеть рисковать и хотеть потерпеть неудачу!»

Исторический 2007 год. Глава Apple Стив Джобс (2055-2011) представляет iPhone, изменивший мир. Потому что Джобс знал толк в инновациях. Фото: AP/Scanpix

У эстонских компаний есть прекрасная возможность для роста экспорта услуг, но чтобы добиться в этом успеха, нужно понять специфику инноваций в сфере услуг и стать в этом лучшими, пишет консультант по управлению Майт Раава.

По данным Евростата, Евросоюз является крупнейшим экспортером и импортером услуг в мире. В 2022 году на долю услуг приходился 21 процент мирового экспорта и импорта товаров и услуг, а на страны ЕС – 31 процент. При этом на долю услуг приходится более 50 процентов общего объема производства стран ЕС. Это означает, что услуги играют решающую и возрастающую роль в экономическом росте стран.