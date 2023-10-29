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Харро Пуусильд

29 октября 2023 в 12:53









Рауль Кирьянен: лесной сектор столкнулся сразу с тремя кризисами

Лесной промышленник Рауль Кирьянен считает, что сегодня в Эстонии больше чиновников, занимающихся освоением космоса, чем тех, кто специализируется на обрабатывающей промышленности. Фото: Liis Treimann

По мнению номинанта на премию «Промышленник года» Рауля Кирьянена, в настоящее время в лесной отрасли одновременно наблюдаются три кризиса.

«Сегодня у нас в Эстонии больше чиновников, которые занимаются освоением космоса, чем тех, кто специализируется на обрабатывающей промышленности. Обрабатывающей промышлености нужен как минимум представитель в вице вице-канцлера, который донес бы до страны возможности и проблемы отрасли, а затем попытался бы предложить решения», – считает Кирьянен.