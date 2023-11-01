    Компания года лишилась солидной субсидии из-за ошибки: «Малейшая цифра после запятой может означать нарушение»

    Сааремааской судостроительной компании Baltic Workboats, которой руководит Маргус Ванаселья (на фото), пришлось вернуть более 70 000 евро евросубсидии. Всего на проект можно было получить почти 500 000 евро поддержки, но все еврофинансирование сорвалось из-за одного топливного бака.Фото: Andras Kralla

    Счета за неиспользованный топливный бак оставили Baltic Workboats, получившую от EAS звание компании 2022 года, без евросубсидии, которая могла бы составить полмиллиона евро.

    В апреле отдел мониторинга EAS и Kredex в ходе проверки на месте обнаружил, что сааремааский производитель судов Baltic Workboats, чтобы получить субсидию, выставил счета на покупку топливного бака, который фактически не был использован в этом проекте.

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