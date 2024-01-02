Индрек Нууме: я настроен оптимистично, на это есть несколько причин

Postimees продает контрольный пакет в бизнесе почтовой рассылки вслед за Express Post

Postimees Grupp планирует продать контрольный пакет в компании Target Master, занимающейся рассылкой рекламы по почте. Перед рождественскими праздниками стало известно, что Postimees также полностью продаст свою долю в компании Express Post, которая в этом году прекратила деятельность по доставке периодики на дом.

Postimees Grupp планирует продать контрольный пакет в компании Target Master, занимающейся рассылкой рекламы по почте. Перед рождественскими праздниками стало известно, что Postimees также полностью продаст свою долю в компании Express Post, которая в этом году прекратила деятельность по доставке периодики на дом.