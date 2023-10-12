Огромные банковские прибыли сохраняются благодаря деньгам на счетах богачей

Около половины частных вкладов принадлежат 5% самых богатых эстонцев. Фото: Liis Treimann

Эстонские банки с помощью стремительно взлетевшего Euribor получают сейчас рекордные прибыли, уменьшение которых во многом зависит от денег, лежащих на счетах богачей.

Местные банки получат наибольшую прибыль в третьем и четвертом кварталах, сообщил руководитель отдела финансовой стабильности Банка Эстонии Яак Тырс. В дальнейшем банковская прибыль должна снизиться. Как быстро упадут огромные прибыли банков, сейчас никто сказать не может. «Я тоже понятия не имею», – сказал Тырс.