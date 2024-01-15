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Олег Гросс

15 января 2024 в 15:16









Олег Гросс: из-за прыткой придури властей мы окажемся в кафкианском мире

Предприниматель Олег Гросс. Фото: Liis Treimann

Государственное управление должно основываться на интересах населения и коммерческих фирм, но, к сожалению, пока практика показывает обратное, считает предприниматель Олег Гросс.

Мне кажется, что помимо объективных факторов, таких как война в Украине, вынужденный уход с российского рынка, охлаждение на рынках Северных стран и рост процентных ставок, в Эстонской Республике деловая среда терпит урон в том числе из-за наших собственных действий. В теперешней ситуации правительству следует как можно больше думать о том, как поддержать местные компании, а не наказывать их дополнительными налогами.