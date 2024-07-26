Mнения

Эмёке Согенбитс

26 июля 2024 в 10:45









Эмёке Согенбитс: надеюсь, что министр промышленности действительно прислушается к предпринимателям

Глава Raumedic Estonia Эмёке Согенбитс. Фото: Joanna Jõhvikas

Надеюсь, что министр экономики и промышленности действительно будет слушать проблемы предпринимателей и думать о том, как им помочь, пишет руководитель Raumedic Estonia Эмёке Согенбитс, комментируя новое коалиционное соглашение.

Партия реформ утверждает, что после выборов у них есть народный мандат. Вопрос в том, есть ли у них мандат на предвыборные обещания или на то, чем они занимаются сейчас.