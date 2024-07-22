Президент утвердил правительство Кристена Михала

Фото: Андрас Кралла

Президент Эстонии Алар Карис утвердил состав нового правительства во главе с Кристеном Михалом после того как Рийгикогу предоставил Михалу полномочия.

С 23 июля в Эстонии приступит к работе новое правительство. Перед этим оно принесет присягу в Рийгикогу. Состав правительства сформирован правящей коалицией из Партии реформ, Социал-демократической партии и Eesti 200.

В правительство, одобренное президентом, как пишет ERR, от Партии реформ войдут семь человек: премьер-министр Кристен Михал, министр финансов Юрген Лиги, министр климата Йоко Алендер, министр экономики и промышленности Эркки Келдо, министр обороны Ханно Певкур, министр социальной защиты Сигне Рийсало и министр культуры Хейди Пурга.

Eesti 200 представят трое: министр иностранных дел Маргус Цахкна, министр образования и науки Кристина Каллас и министр юстиции и цифровых технологий Лийза Пакоста.

От социал-демократов четверо: министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, министр здоровья Рийна Сиккут, министр по делам регионов и сельского хозяйства Пирет Хартман и министр инфраструктуры Владимир Свет (этого поста раньше не было).

4 фото Фоторепортаж: Андрас Кралла

Президент поручил Михалу сформировать новый состав правительства после отставки кабмина Каи Каллас, связанной с ее назначением на пост главы внешнеполитической службы ЕС. Ожидается, что Каллас приступит к работе на этой должности в октябре.