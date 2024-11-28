Коробейник: социал-демократы обманывают избирателей по поводу налога на банки
Налоги на банки следовало ввести еще в прошлом году, когда об этом говорили центристы; социал-демократы тогда не поддержали эту идею, пишет заместитель председателя финансовой комиссии Рийгикогу Андрей Коробейник (Центристская партия) в своем отклике на передовицу Äripäev.
Редакция Äripäev в своей передовице решила похвалить социал-демократов за идею ввести налог на прибыль банков. Однако редактор, похоже, упустил из виду, что социал-демократы являются частью коалиции, которая коллективно и решительно выступает против налогообложения сверхприбыли банков. Центристская партия в этом году трижды вносила в Рийгикогу предложения о введении налога на банковскую прибыль.
Социал-демократы, несмотря на заявленные намерения, ни разу не поддержали эти инициативы при голосовании. Третий законопроект еще находится на стадии рассмотрения, и у социал-демократов есть возможность исправить ошибки, поступив, так сказать, по словам своим.
Правительство оставляет банкам сотни миллионов
Эстония – свободная страна, и восхищаться социал-демократами могут все желающие. Их действия (или, скорее, бездействие) представляют и политтехнологический интерес: можно ли создать впечатление, что ты искренне борешься за справедливость и при этом ничего не делать? В риторике социал-демократов налог на прибыль банков представлен как идеал, для достижения которого работает вся партия, но их поступки говорят об обратном. Что это – хитрость, заслуживающая похвалы, или просто очередной пример политического оппортунизма?
В одном Äripäev прав: банковский налог нужно было вводить еще в прошлом году, когда Центристская партия начала об этом говорить. За последний год банки в Эстонии заработали миллиард евро прибыли. Это не случайность и не только (и не столько) умение вести бизнес. Главная причина прибыльности банков – высокий уровень Euribor, благодаря которому маржа прибыли банков за последние годы превысила маржу прибыли казино. Но здесь есть нечто более любопытное: процентные ставки за кредиты в Эстонии выше, чем, например, в Финляндии или Дании. Несмотря на то, что уровень платежной дисциплины у наших граждан практически безупречный, в Эстонии банки зарабатывают на кредитах больше, чем в Скандинавии, хотя очевидных причин для этого нет.
Банковский налог принес бы в бюджет 400 миллионов евро, но и это еще не всё. Банки берут больше денег с жителей Эстонии, но платят здесь меньше налогов. Если прибыль в Эстонии облагается меньшими налогами, банкам невыгодно создавать здесь рабочие места. Гораздо проще вывести деньги и нанять сотрудников, например, в Литве или Швеции, где налоги на прибыль банков значительно выше. Из-за решений правительства Эстония теряет высококвалифицированные рабочие места, которые создаются у соседей. И это в условиях, когда наша экономика уже занимает первое место по продолжительности спада в Европейском союзе и второе в мире.
Не нужно быть экономическим гуру, чтобы понять, что банковский налог мог бы смягчить экономический спад. С точки зрения госбюджета, это очень важный шаг, но его значение выходит за рамки этих 400 миллионов в год. Введение банковского налога могло бы сохранить медицинское страхование для матерей, сидящих дома с детьми, спасти пенсии от налогов или просто дать надежду, которую нынешнее правительство своими решениями старается уничтожить. Можно было бы долго говорить о трехлетнем экономическом спаде, который поставил Эстонию на один уровень с охваченными гражданской войной Суданом, Йеменом и Гаити, но это тема для следующей статьи.
Банковский налог в Литве себя оправдал
В Литве банковский налог доказал свою эффективность, и ни один банк из-за него не прекратил свою деятельность. Ведь нет большой разницы, заработаешь ты 300 или 200 миллионов евро прибыли в год – удовлетворены будут и владельцы, и акционеры. Эстонское государство в первую очередь должно заботиться о своих гражданах, а не о благополучии банков. Главный аналитик SEB Bank в Литве Тадас Повилаускас в недавнем интервью подтвердил, что банковский налог не оказал прямого влияния на бизнесы, домохозяйства, кредитование или процентные ставки. Между тем госказна Литвы получила в прошлом году дополнительно 250 миллионов евро, в этом году сумма будет примерно такой же.
Если посмотреть на политику эстонского правительства, возникает странный вопрос: почему именно банки? Почему именно их интересы защищаются всеми силами, в то время как все остальные обещания просто забыты? Не было проведено внеочередное повышение пенсий, не построены четырехполосные шоссе, не повышены зарплаты учителей и врачей, не обеспечен быстрый интернет, не сокращено число чиновников. Но обещание, данное банкирам, выдержало проверку временем. У меня нет объяснения этой глупости, но, возможно, господин Ляэнеметс, которого так хвалит Äripäev, сможет объяснить свою мотивацию.
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