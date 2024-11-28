Опрос: тяжелейшая экономическая ситуация ограничивает открытие бизнеса

25% респондентов не готовы открывать бизнес из-за неблагоприятной экономической ситуации. Foto: Келли Сиккема
Тех, кто по разным причинам не хочет заводить свое дело, гораздо больше. Как показал опрос SEB, более половины жителей Эстонии не хотят в ближайшее время начинать бизнес. Это опускает Эстонию на последнее место по предпринимательской активности среди стран Балтии, сообщает банк.
Почти половина из почти 1400 опрошенных Äripäev руководителей считают, что больше всего их деятельность сдерживает повышение налогов. Положительное влияние же оказывает снижение процентных ставок и оживление спроса.
За последние шесть лет число жителей, считающих себя представителями среднего класса, выросло на 20 процентных пунктов, достигнув почти половины населения Эстонии, выяснилось в результате опроса, проведенного по заказу Института финансов Swedbank. Владение собственным жильем по-прежнему считается важнейшей характеристикой среднего класса.
В свежем выпуске подкаста «Делов-то!» произошла жаркая заруба на тему того, означает ли победа Трампа упадок ценностей или, наоборот, победу здравого смысла. Пока мы выясняем, кто в интернете неправ, в Рийгикогу готовятся принять законопроект, лишающий россиян права голоса. Как к этому относиться?
Располагающие конфиденциальными данными клиентов адвокатские бюро постоянно находятся в сфере интереса киберпреступников, поэтому адвокатура требует, чтобы кибербезопасность у них была на самом высоком уровне. Управляющий партнер адвокатского бюро TARK Тыну Тарк считает: чтобы требования действительно соблюдались, а осведомленность сотрудников повышалась, разумно привлекать специалистов.