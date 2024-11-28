Назад 28.11.24, 10:04 Опрос: тяжелейшая экономическая ситуация ограничивает открытие бизнеса Четверть эстонцев не хотят начинать бизнес из-за сложной экономической ситуации, показал опрос, проведенный банком SEB. Повышение налогов в Эстонии также не способствует открытию бизнеса.

25% респондентов не готовы открывать бизнес из-за неблагоприятной экономической ситуации. Foto: Келли Сиккема

Тех, кто по разным причинам не хочет заводить свое дело, гораздо больше. Как показал опрос SEB, более половины жителей Эстонии не хотят в ближайшее время начинать бизнес. Это опускает Эстонию на последнее место по предпринимательской активности среди стран Балтии, сообщает банк.