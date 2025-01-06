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  • 06.01.25, 11:16

Уускюла: главный вопрос 2025 года – продолжим ли мы использовать наше бедственное положение как оправдание?

Уменьшающийся пессимизм и падающие процентные ставки поддерживают потребление даже в условиях, когда доходы не растут, пишет главный экономист Luminor Ленно Уускюла в рамках опроса лидеров мнений Äripäev.
Ленно Уускюла.
  • Ленно Уускюла. Foto: Liis Treimann
2025 год будет немного легче, чем предыдущий. Хотя и 2024 год был для многих сложным, в большинстве случаев он предоставил небольшое облегчение по сравнению с 2023 годом, даже если в годовом сравнении экономика демонстрировала спад.
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