Назад 06.01.25, 11:16 Уускюла: главный вопрос 2025 года – продолжим ли мы использовать наше бедственное положение как оправдание? Уменьшающийся пессимизм и падающие процентные ставки поддерживают потребление даже в условиях, когда доходы не растут, пишет главный экономист Luminor Ленно Уускюла в рамках опроса лидеров мнений Äripäev.

Ленно Уускюла. Foto: Liis Treimann

2025 год будет немного легче, чем предыдущий. Хотя и 2024 год был для многих сложным, в большинстве случаев он предоставил небольшое облегчение по сравнению с 2023 годом, даже если в годовом сравнении экономика демонстрировала спад.