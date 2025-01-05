Назад 05.01.25, 16:04 Айн Аавиксоо: вероятно, предприниматели спасут страну от худшего Как небольшой стране, для успеха Эстонии не требуется много. Находчивые найдут свои возможности, а изменения неизбежны, пишет предприниматель и руководитель по развитию клиники Heba Айн Аавиксоо в рамках опроса лидеров мнений Äripäev.

Предприниматель в сфере медицины Айн Аавиксоо. Foto: Andras Kralla

Будет ли в новом году лучше? Никто не может сказать наверняка, но, вероятно, что предприниматели спасут эстонское государство от худшего – несмотря на рост государственных расходов и повышение налогов, которые, по оценкам правительства, замедляют восстановление экономики более чем на один процент от ВВП.