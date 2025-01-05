Айн Аавиксоо: вероятно, предприниматели спасут страну от худшего
Как небольшой стране, для успеха Эстонии не требуется много. Находчивые найдут свои возможности, а изменения неизбежны, пишет предприниматель и руководитель по развитию клиники Heba Айн Аавиксоо в рамках опроса лидеров мнений Äripäev.
Предприниматель в сфере медицины Айн Аавиксоо. Foto: Andras Kralla
Будет ли в новом году лучше? Никто не может сказать наверняка, но, вероятно, что предприниматели спасут эстонское государство от худшего – несмотря на рост государственных расходов и повышение налогов, которые, по оценкам правительства, замедляют восстановление экономики более чем на один процент от ВВП.
Хотя в целом мы можем встретить Новый год с оптимизмом, после бурь этого года в 2025 году предпринимателей ожидают различные подводные камни, пишет руководитель A. Le Coq Яанус Виханд в ответе на опрос лидеров общественного мнения от Äripäev.
Эстония должна взять четкое направление на развитие предприятий с более высокой добавленной стоимостью и экспортным потенциалом. Конкурировать в бизнесе, основанном на объёмах, нереально, пишет президент и генеральный директор Северного инвестиционного банка Андре Кюйсвек в рамках опроса лидеров мнений Äripäev.
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