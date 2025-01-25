Эгет Веллесте: с бизнесом, где клиенту могут предложить скидку в 70%, что-то явно не так

«Что нужно сделать, чтобы получить телекоммуникационные услуги в несколько раз дешевле? Образно говоря, захлопнуть дверь перед провайдером и дважды повернуть ключ в замке. После этого для вас откроется мир подпольных цен», – пишет журналистка Эгет Веллесте. Foto: PantherMedia/Scanpix
Я была тем простаком, который в прошлый раз не отреагировал на изменение тарифного плана Telia и сопутствующее повышение цены, а продолжал платить повышенную сумму.
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31 января состоится День цифровой уборки компании Telia. Давайте вспомним, как в этом году Силы обороны Эстонии провели цифровую уборку, в ходе которой из ИТ-систем и устройств были удалены десятки терабайт цифрового мусора.