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  • 25.01.25, 11:21

Эгет Веллесте: с бизнесом, где клиенту могут предложить скидку в 70%, что-то явно не так

С бизнесом, где клиенту могут предложить скидку в 70%, что-то явно не так. Telia ищет простаков, пишет журналистка Äripäev Эгет Веллесте.
«Что нужно сделать, чтобы получить телекоммуникационные услуги в несколько раз дешевле? Образно говоря, захлопнуть дверь перед провайдером и дважды повернуть ключ в замке. После этого для вас откроется мир подпольных цен», – пишет журналистка Эгет Веллесте.
  • «Что нужно сделать, чтобы получить телекоммуникационные услуги в несколько раз дешевле? Образно говоря, захлопнуть дверь перед провайдером и дважды повернуть ключ в замке. После этого для вас откроется мир подпольных цен», – пишет журналистка Эгет Веллесте. Foto: PantherMedia/Scanpix
Я была тем простаком, который в прошлый раз не отреагировал на изменение тарифного плана Telia и сопутствующее повышение цены, а продолжал платить повышенную сумму.
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