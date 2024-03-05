Новости

dv.ee

5 марта 2024 в 11:26









Резко поднявшая цены Telia потеряла рекордное число клиентов

Выручка от продаж Telia Eesti в 2023 году выросла на 5,5 процента, достигнув 361,1 миллиона евро. Фото: Andres Haabu

Согласно статистике Департамента защиты потребителя и технического надзора (TTJA), из телекоммуникационной компании Telia в феврале ушли 1787 клиентов, пишет Rus.Delfi.

Такой цифры потерь фирма не видела по меньшей мере с 2021 года.

Из данных TTJA выясняется, что в феврале текущего года в результате переноса номеров больше всего число клиентов выросло у компании Elisa Eesti – на целых 1499 новых клиентов.

В конце января Telia сообщила клиентам, пользующимся домашними и мобильными услугами низкого ценового сегмента, что переводит их в обязательном порядке на пакеты с большим объемом интернета, и в связи с этим повысит цены.

Рос цен составит от нескольких десятков до 100%, при этом на некоторое время он сбалансирован периодом скидок.