Резко поднявшая цены Telia потеряла рекордное число клиентов
Выручка от продаж Telia Eesti в 2023 году выросла на 5,5 процента, достигнув 361,1 миллиона евро.Фото: Andres Haabu
Согласно статистике Департамента защиты потребителя и технического надзора (TTJA), из телекоммуникационной компании Telia в феврале ушли 1787 клиентов, пишет Rus.Delfi.
Такой цифры потерь фирма не видела по меньшей мере с 2021 года.
Из данных TTJA выясняется, что в феврале текущего года в результате переноса номеров больше всего число клиентов выросло у компании Elisa Eesti – на целых 1499 новых клиентов.
В конце января Telia сообщила клиентам, пользующимся домашними и мобильными услугами низкого ценового сегмента, что переводит их в обязательном порядке на пакеты с большим объемом интернета, и в связи с этим повысит цены.
Рос цен составит от нескольких десятков до 100%, при этом на некоторое время он сбалансирован периодом скидок.
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