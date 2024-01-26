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dv.ee

26 января 2024 в 14:33









Оборот Telia и Elisa продолжает расти: это не мешает компаниям повышать цены

Иллюстративное фото Фото: Mats Wiklund

Выручка от продаж Telia Eesti в 2023 году выросла на 5,5 процента, достигнув 361,1 миллиона евро. Прибыль компании осталась стабильной и составила 62,7 млн евро.

По словам председателя правления Telia Eesti Хольгера Халянди, выдающиеся финансовые результаты компании в 2023 году позволят увеличить инвестиции в более важные направления, а именно качество ИТ-услуг и услуг связи, кибербезопасность и сокращение воздействия на окружающую среду, пишет Rus.Postimees.

На днях компания объявила о росте цен на свои услуги. Так, услуга записи подорожает с 5 до 7 евро, т.е. на 40 процентов. Плата за самый скромный телевизионный пакет Telia TV Mini для клиента увеличится с текущих 7,11 евро до 8 евро, то есть на 12,5 процента.

В Telia пояснили, что изменения «позволят и в дальнейшем предоставлять качественный контент и оригинальные передачи».

О росте цен объявил и другой крупный поставщик телекоммуникационных услуг – Elisa, передает rus.err.ee . Правда, по словам Elisa, подорожание услуг вызвано исключительно ростом налога с оборота. Компания повысила тарифы еще в прошлом году, сославшись на рост цен на электричество и необходимость повышать зарплаты сотрудников, поэтому в ближайшие полгода нового роста цен не планируется.

За год Elisa увеличила свой оборот почти на 8% до 225,6 млн евро, а рентабельность EBITDA достигла 30,4%. Данные о прибыли будут обнародованы летом.