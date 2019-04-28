Коробейник вступил в Центристскую партию
Предприниматель Андрей Коробейник официально стал членом Центристской партии.
По данным Коммерческого регистра, Андрей Коробейник пополнил ряды центристов 26 апреля, сообщает ERR.
"С завтрашнего дня в Рийгикогу будут работать два представителя ячейки центристов в Пярнуском уезде. Добро пожаловать, Андрей Коробейник", - сообщила в социальных сетях вице-председатель партии Кадри Симсон, возглавляющая Пярнуское отделение.
Коробейник стал депутатом и вступил в ЦП несмотря на неприятие коалиции с EKRE