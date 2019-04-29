Производство ветряной энергии переносят из Эстонии в Азию

Олег Сынаялг Фото: Raul Mee

Братья Сынаялги приняли решение закрыть сборочный завод в Лоо и начать производить ветряную энергию в Малайзии и Китае.

"Вместо того, чтобы развивать уже имеющееся производство на родине, мы решили вывести производство из Эстонии. Нам поступали предложения на протяжении полугода, и мы давно рассматривали такую возможность. На это решение повлияли и события последних недель", - сказал Олег Сынаялг.

Под "событиями последних недель" он имел в виду тот факт, что суд запретил Олегу и Андресу Сынаялгам находиться на территории ветропарка Айду (который сами они и строят). Департамент защиты прав потребителей и технического надзора пришёл к выводу, что ветряки, которые строятся на этой территории, мешают оборонительным системам Эстонии.

Сынаялги хотят построить в Айду 30 ветряков. По словам Олега Сынаялга, это создаст более 10 000 квалифицированных рабочих мест.