Gunvor подозревают в даче взятки

Швейцария проводит расследование.

Торбьорн Торквист, владелец Gunvor Фото: Scanpix

Генеральный прокурор Швейцарии объявил о том, что проводится расследование в отношении нефтетрейдера Gunvor Group Ltd., сообщает Bloomberg. Предприятия, контролируемые этой компанией, подозреваются в даче взятки иностранным лицам в Конго.

Генпрокурор Швейцарии объявил, что расследование в отношении возможной даче взятки было расширено, и в него были включены два предприятия, контролируемые Gunvor, сообщает Bloomberg. Ранее представители Gunvor заявляли, что швейцарское расследование касается только "организационных недостатков", которыми могли "злоупотребить" бывшие сотрудники компании.

В Эстонии у Gunvor есть дочернее предприятие Gunvor Services AS.

Gunvor принадлежит шведу Торбьорну Торнквисту. Ранее совладельцем этого предприятия был россиянин Геннадий Тимченко.