Индонезия хочет перенести столицу

Джакарта, столица Индонезии Фото: Scanpix

Президент Индонезии Джоко Видодо решил перенести столицу страны из города Джакарта на острове Ява, утверждает министр планирования национального развития Индонезии Бамбанга Броджонегоро.

Об этом сообщает портал «Медуза» со ссылкой на агентство Reuters.

Джакарта, население которой вместе с пригородами составляет 30 миллионов человек, страдает от перенаселенности, пробок и подвержена подтоплению, заявил Броджонегоро. По информации BBC News, ежегодно Джакарта уходит под воду на глубину до 15 сантиметров.

По словам министра, новая столица еще не выбрана. В качестве возможного варианта ранее назывался 370-тысячный город Паланкарая на острове Калимантан. Перенос столицы займет до 10 лет. Во сколько он обойдется, пока неизвестно; власти планируют привлечь к этому частных инвесторов.