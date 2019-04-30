Maxima сообщила о хороших результатах за год

Фото: Пеэтер Кюммель

В 2018 Maxima Grupė продолжила уверенное наращивание бизнеса. По сравнению с 2017 годом консолидированный доход концерна вырос на 22,1% и достиг 3,451 млрд евро, а консолидированный показатель EBIDTA увеличился до 223,6 млн евро. Концерн инвестировал более 80 млн евро в недвижимость и открыл более 100 новых магазинов на разных рынках, большинство из которых – в Польше.

«2018 стал особенным годом для Maxima Grupė, он стал годом роста и интеграции. Важным этапом стало приобретение прошлой весной польской сети розничной торговли Stokrotka. Завершив эту сделку, мы стали крупнейшим литовским инвестором в Польше», - сказал председатель правления Maxima Grupė Юстас Ряуба.

Еще одним важным достижением, поддерживающим планы по дальнейшему международному росту, стало получение кредитного рейтинга BB+ и успешное размещение облигаций сроком на 5 лет на 300 миллионов евро, говорит Ряуба.

В 2018 доход Maxima Grupė вырос на 22,1%. Этот рост был в основном связан с приобретением польской сети магазинов Stokrotka. В Литве и Латвии выручка выросла на 5,9% и 6,4% соответственно, в то время как в Эстонии был более скромный рост - 3,8%.

Сопоставимые продажи выросли на 1,6% на консолидированном уровне, тем временем как в странах Балтии сопоставимый рост составил 1,7% и совместный показатель Польши и Болгарии – на 1,2%.

В 2018 году Maxima Grupė инвестировала 88,1 млн евро в недвижимость, тогда как в 2017 году этот показатель составил 70,4 млн евро. Инвестиции были направлены на открытие новых магазинов, ремонт имеющихся магазинов, а также на стратегические инвестиционные проекты, такие как повышение числа касс самообслуживания.

В течение 2018 года было открыто 107 новых магазинов, 84 из них – в Stokrotka в Польше после того, как Maxima Grupė приобрела Emperia Holding. На всех рынках компании были отремонтированы 39 магазинов. Кроме этого, 30 магазинов в Польше были переименованы из Aldik в Stokrotka. Торговые площади соответственно увеличились на 43 процента. В отчетный период на предприятиях группы работало более 40 тысяч человек.

В 2018 году показатель EBITDA группы вырос до 223,6 млн евро со 149,5 млн евро в 2017 году (рост на 49,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Большая часть увеличения EBITDA пришла от FRANMAX (компании, которая предоставляет услуги по франшизе и поддержке для компаний Maxima Grupė), которая стала частью Maxima Grupė в конце 2017 года. FRANMAX добавила к показателям EBITDA в 2018 году в Maxima Grupė 48,4 млн евро. Остальной рост EBITDA обусловлен ростом продаж и повышением эффективности в существующих компания, а также приобретением Stokrotka.

Продажи товаров в интернете выросли в странах Балтии почти на 50% благодаря расширению онлайн-магазина продуктов питания Barbora в Каунас и Клайпеду в Литве. Barbora была также представлена в Латвии и Эстонии, что помогло увеличить продажи Maxima Grupė в интернете.