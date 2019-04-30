Новый поворот в деле MiniCredit

В деле MiniCredit произошел новый поворот - бывший руководитель обанкротившейся компании Хандо Ханшмидт рассказал в суде, что истинным выгодополучателем схемы с выводом денег был его сводный брат Кристьян Кеснер.

Viimati jäi kiirlaenuäri endise juhi Hando Hanschmidti poolvend Kristian Kesner koos luksusliku Merzedesega Äripäeva videokaamera ette 2011. aastal, kui käis Kentmanni kohtumajas võlausaldajate koosolekul. Фото: Veiko Tõkman

Напомним, компания по выдаче малых кредитов AS MiniCredit обанкротилась в 2016 году.

Со счетов компании делалось множество выплат в адрес нескольких предприятий, в правления которых входил Виталий Ярошевич (член правления MiniCredit в 2012-2016 годах). Обращает на себя внимание то, что переводы денег со счёта MiniCredit участились, когда «запахло жареным», то есть перед объявлением о банкротстве. За несколько месяцев из фирмы были перечислены суммы в сотни тысяч евро.

Во время банкротного процесса Ярошевич пошёл на сотрудничество и рассказал, что деньги отправлялись на фирмы, за которыми стояли Кеснер и Ханшмидт.

Месяц назад Ханшмидт (ранее носил фамилии Пальм и Мяэсалу) прошел дознание, на котором ответил на вопросы банкротного управляющего Мартина Круппа. «Все это было дело рук Кеснера», - сказал Ханшмидт.

По словам Ханшмидта, Кеснер обчистил фирму и тратил деньги на роскошный образ жизни - летал на вертолете и просаживал тысячи евро в ночных клубах, покупал новые автомобили.

Это, как считает банкротный управляющий Крупп, дополнительно подтверждает подозрение о том, что истиным выгодополучателем MiniCredit был именно Кеснер. Кеснер значился руководителем фирмы по выдаче быстрых кредитов в 2008-2009 годах. Для банкротных управляющих он оставался неподвластным, поскольку официально не имел связи с предприятием во время вывода денег.