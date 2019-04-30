Новый поворот в деле MiniCredit
В деле MiniCredit произошел новый поворот - бывший руководитель обанкротившейся компании Хандо Ханшмидт рассказал в суде, что истинным выгодополучателем схемы с выводом денег был его сводный брат Кристьян Кеснер.
Напомним, компания по выдаче малых кредитов AS MiniCredit обанкротилась в 2016 году.
Со счетов компании делалось множество выплат в адрес нескольких предприятий, в правления которых входил Виталий Ярошевич (член правления MiniCredit в 2012-2016 годах). Обращает на себя внимание то, что переводы денег со счёта MiniCredit участились, когда «запахло жареным», то есть перед объявлением о банкротстве. За несколько месяцев из фирмы были перечислены суммы в сотни тысяч евро.
Во время банкротного процесса Ярошевич пошёл на сотрудничество и рассказал, что деньги отправлялись на фирмы, за которыми стояли Кеснер и Ханшмидт.
Месяц назад Ханшмидт (ранее носил фамилии Пальм и Мяэсалу) прошел дознание, на котором ответил на вопросы банкротного управляющего Мартина Круппа. «Все это было дело рук Кеснера», - сказал Ханшмидт.
По словам Ханшмидта, Кеснер обчистил фирму и тратил деньги на роскошный образ жизни - летал на вертолете и просаживал тысячи евро в ночных клубах, покупал новые автомобили.
Это, как считает банкротный управляющий Крупп, дополнительно подтверждает подозрение о том, что истиным выгодополучателем MiniCredit был именно Кеснер. Кеснер значился руководителем фирмы по выдаче быстрых кредитов в 2008-2009 годах. Для банкротных управляющих он оставался неподвластным, поскольку официально не имел связи с предприятием во время вывода денег.