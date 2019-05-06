Яанус Вогельберг • 6 мая 2019
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100%-й биодизель на пути в Эстонию

По словам вице-президента Neste Balti Катри Таскинен, компания хотела бы начать продавать в Эстонии биодизель из полностью возобновляемого сырья. Это топливо уже можно купить в Риге и Вильнюсе.

«Чиновники у нас с этим порядочно тянут резину - процесс длится уже два года» - сказал руководитель оптовой продажи Neste Eesti Урмас Куусе. - «Теперь появился свет в конце туннеля, но сейчас продавать это топливо в Эстонии еще нельзя».

Акциз на топливо
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