100%-й биодизель на пути в Эстонию

По словам вице-президента Neste Balti Катри Таскинен, компания хотела бы начать продавать в Эстонии биодизель из полностью возобновляемого сырья. Это топливо уже можно купить в Риге и Вильнюсе.

«Чиновники у нас с этим порядочно тянут резину - процесс длится уже два года» - сказал руководитель оптовой продажи Neste Eesti Урмас Куусе. - «Теперь появился свет в конце туннеля, но сейчас продавать это топливо в Эстонии еще нельзя».