Для составителей детальных планировок будут устанавливаться сроки
С 1 мая Таллинский департамент городского планирования ввел обновление в регистр планировок.
Теперь инициаторам и разработчикам детальных планировок можно давать обратную связь и задания - например, по дополнению или изменению материалов, сообщает tallinn.ee. В зависимости от объема изменений будут устанавливаться сроки выполнения задания.
"Это имеет целью, - пояснил вице-мэр Таллинна Андрей Новиков, - недопущение ситуаций, когда рассмотрение планировок на этапе их составления и внесения изменений затягивается на неопределенные сроки".
Новшество упрощает сотрудничество проектировщиков и официальных учреждений в процессе рассмотрения планировок, позволяет отслеживать все этапы работы над ними.
Теперь задание на разработку планировки будет даваться вместе со сроком его исполнения до года с момента инициирования планировки.
Окончательное решение будет приниматься до трех лет.