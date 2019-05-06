Для составителей детальных планировок будут устанавливаться сроки

С 1 мая Таллинский департамент городского планирования ввел обновление в регистр планировок.

Теперь инициаторам и разработчикам детальных планировок можно давать обратную связь и задания - например, по дополнению или изменению материалов, сообщает tallinn.ee. В зависимости от объема изменений будут устанавливаться сроки выполнения задания.

"Это имеет целью, - пояснил вице-мэр Таллинна Андрей Новиков, - недопущение ситуаций, когда рассмотрение планировок на этапе их составления и внесения изменений затягивается на неопределенные сроки".

Новшество упрощает сотрудничество проектировщиков и официальных учреждений в процессе рассмотрения планировок, позволяет отслеживать все этапы работы над ними.

Теперь задание на разработку планировки будет даваться вместе со сроком его исполнения до года с момента инициирования планировки.

Окончательное решение будет приниматься до трех лет.