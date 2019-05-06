Эстония на 9-м месте в ЕС по росту ритейла

VILJANDI, EESTI07APR19 Õisu AO kauplus suletakse. MARKO SAARM/SAKALA Фото: MARKO SAARM

Объём розничной торговли в Эстонии вырос в марте на 5,5% (по сравнению с таким же месяцем прошлого года). Это 9-й результат в ЕС.

Больше всего объём розничной торговли вырос в Ирландии (+10,8%), сообщает Eurostat. Далее идут Румыния (+9,3%), Хорватия и Люксембург (по 8,6%).

Снижение было зафиксировано в Словакии (-2%), Австрии (-1%) и Бельгии (-0,9%). Данных по Чехии, Греции, Италии, Кипру и Голландии нет.

Средний результат по еврозоне - +1,9%, по ЕС - +2,9%.

В Латвии ритейл вырос на 4,4%, в Литве - на 7,5%, в Финляндии - на процент, в Швеции - на 1,3%.