В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек

Сорок один человек погиб в результате катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот» в аэропорту Шереметьево, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного Комитета РФ Елена Марковская.

Sukhoi Superjet 100 в пожарной пене Фото: AP

По данным ведомства, из 78 находившихся на борту самолета выжили 37 человек - 33 пассажира и четыре члена экипажа, сообщает РИА «Новости».

Самолет Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота», следовавший из Москвы в Мурманск, экстренно вернулся в воскресенье вечером в аэропорт Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При посадке у него подломились стойки и загорелись двигатели.

Следственный Комитет России возбудил уголовное дело по статье 263 УК «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц».