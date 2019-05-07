Чистая прибыль Банка Эстонии выросла почти на 10 млн

Согласно отчету Банка Эстонии, за год его чистая прибыль увеличилась с 4,3 млн евро до 13,9 млн евро.

Фото: Erik Prozes

Чистый доход от процентов вырос до 28,3 млн евро (в 2017 году он составлял 20 млн евро). Основная часть процентного дохода была получена от излишков резервов эстонских кредитных учреждений и ценных бумаг, приобретенных в рамках программы покупки облигаций центробанка, сообщает rus.err.ee.

Капитал центробанка по состоянию на 31 декабря 2018 года составлял 463,7 млн евро.

По решению совета, с 1 мая президент Банка Эстонии Ардо Ханссон будет получать 9800 евро в месяц, а вице-президенты Мадис Мюллер и Юло Каазик – по 8500 евро в месяц. Всего на оплату труда членов правления банка в 2018 году было потрачено 307 298 евро.