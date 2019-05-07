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Сколько получают работники стартапов в Северных странах

В опросе Danske Bank и Arkwright X приняло участие почти 700 стартапов из Финляндии, Швеции, Норвегии и Дании.

Фото: Pixabay

По данным исследования, финские стартапы выплачивают своим работникам самую низкую зарплату по сравнению со стартапами других Северных стран. В Дании выплачивают самую большую зарплату. Разница между Финляндией и Данией составляет 1400 евро в месяц. Средняя зарплата в финских стартапах – 3 538 евро. Средняя месячная зарплата по Финляндии, согласно Центростату, 3 395 евро, передает Yle.

При этом, в финских стартапах самые короткие рабочие дни: в среднем 42 часа в неделю. Самый продолжительная трудовая неделя в Норвегии – 49 часов.

Самые лучшие зарплаты у руководителей стартапов и у специалистов, занимающихся технологическими разработками. Зарплата мужчин в среднем выше зарплаты женщин.