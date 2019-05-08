Alexela хочет достроить терминал сжиженного газа к 2025 году

Член правления Alexela Алан Вахт Фото: Рауль Меэ

«Литовский терминал – извращение, которое могут ликвидировать в 2024 году».

Alexela строит терминал сжиженного газа, который рассчитывают пустить в строй в 2025 году, сказал член правления топливной компании Алан Вахт.

«К 2025 году терминал должен быть готов», - сказал он в интервью радио Äripäev.

Стоимость строительства – 300 миллионов евро. Осенью Alexela заключила договор с Таллиннским портом о том, что тот строит инфраструктуру, а топливная компания - терминал.

Плавающий терминал сжиженного газа в литовском городе Клайпеда Вахту сильно не нравится.

«По сути, всё это веселье оплачивает налогоплательщик. Они там установили плату за безопасность, и её платят все потребители сжиженного газа. Если это извращение в 2024 году ликвидируют из-за истечения договора аренды, может возникнуть ситуация, о которой много лет назад договорились правительства: самый подходящий регион для терминала - это Палдиски», - сказал он.

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