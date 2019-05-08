Ярослав Тавгень • 8 мая 2019
Биржевая цена на электричество выросла на 5%
Подорожание квот поспособствовали.
Цена на электричество на бирже Nord Pool выросла в апреле на 5,19%, составив 42,18 евро за мегаватт-час, сообщило государственное предприятие Elering, занимающееся распределением электроэнергии и доводом её до потребителей.
Одна из причин роста цены - подорожание квот на выбросы CO2. В апреле их цена колебалась в диапазоне 22-27 евро за тонну. В апреле прошлого года они колебались в диапазоне 13-14 евро.
В Финляндии апрельская цена электричества составляла 41,44 евро за мегаватт-час.