Биржевая цена на электричество выросла на 5%

Провода Фото: Рауль Меэ

Подорожание квот поспособствовали.

Цена на электричество на бирже Nord Pool выросла в апреле на 5,19%, составив 42,18 евро за мегаватт-час, сообщило государственное предприятие Elering, занимающееся распределением электроэнергии и доводом её до потребителей.

Одна из причин роста цены - подорожание квот на выбросы CO2. В апреле их цена колебалась в диапазоне 22-27 евро за тонну. В апреле прошлого года они колебались в диапазоне 13-14 евро.

В Финляндии апрельская цена электричества составляла 41,44 евро за мегаватт-час.