Elron: убыток только на бумаге

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Если вычесть амортизацию, получится прибыль.

Государственная компания Elron зачислила поезда Stadler, которые получила в качестве основного капитала, по полной цене в прибыль. Затем этот однократный взнос год за годом потихоньку амортизировался.

Если убрать эффект амортизации, то окажется, что Elron в прошлом году не потерпел убыток размером в 5 миллионов евро (на 1,2 больше, чем годом ранее), а получил прибыль размером 160 000 евро (годом ранее - 1,2 миллиона евро).

"Отчёт о прибыли не отражает реального экономического положения компании", - говорит руководитель Elron Мерике Сакс.