La Muu привлекла €400 000 за 10 часов

Член совета La Muu Катре Кываск и основатель компании Расмус Раск Фото: Лийз Трейманн

Компания разместила акции на краудфандинговой платформе Funderbeam, и за 10 часов собрала заявок на большую сумму, чем запросила.

La Muu, компания, производящая экологическое мороженое, хочет привлечь 400 000 евро инвестиций. С этой целью компания разместила свои акции на краудфандинговой платформе Funderbeam. За 10 часов заявок было получено на сумму 721 000 евро.

"Честно говоря, мы ошарашены. Такого большого интереса не ожидали", - передаёт пресс-релиз слова основателя La Muu Расмуса Раска, не исключившего, что объём привлекаемого капитала будет увеличен.

"В условиях Funderbeam мы написали, что предпочтение отдадим малым инвесторам. Это означает, что в случае переподписки акции гарантированно получат те, кто подали заявку на 100-150 евро", - сказал он.

На вырученные деньги компания хочет приобрести оборудование для производства мороженого и расширить линейку продуктов. К тому же, компания планирует начать экспортировать в Германию и Скандинавию. С мая компания планирует продавать свою продукцию в немецкой торговой сети Globus.

В этом году La Muu превратилась из OÜ в акционерное общество.

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