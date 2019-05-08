Кристель Хярма • 8 мая 2019
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Объявление нового IT-министра откладывается
Ранее говорили, что имя нового министра может стать известным сегодня, но теперь заявляют, что не раньше пятницы.
Как сообщил пресс-секретарь EKRE Хольгер Берг, объявление нового министра внешней торговли и IT откладывается, как минимум, до пятницы.
По его словам, это произойдёт не раньше, чем Юри Ратас вернётся из поездки в Румынию.
В четверг глава EKRE Март Хелмье сказал, что партия встретится с кандидатами в министры в понедельник. Вчера он сказал в интервью Postimees, что имя нового министра может выясниться сегодня.
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