Банк Финляндии требует ввести кредитный потолок для домохозяйств

Банк считает, что кредитный потолок улучшил бы потребительские возможности и способствовал бы борьбе с финансовыми кризисами.

Центробанк Финляндии в Хельсинки Фото: Мауритц Антин

Банк Финляндии требует установить кредитный потолок для домохозяйств, который будет рассчитываться исходя из размеров ипотеки и потребительских кредитов, передает Yle. Согласно банку, кредитный потолок улучшил бы потребительские возможности и способность домохозяйств рассчитываться по задолженностям, что, в свою очередь, благотворно повлияло бы на предпосылки финской экономики своевременно оправляться от финансовых кризисов.

Банк также считает, что сдержать рост задолженности среди населения можно также с помощью ограничений, наложенных на количество выдаваемых кооперативных кредитов, с помощью которых часто заключаются сделки по купле-продаже жилья.