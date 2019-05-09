Девелопер нарастил портфель на 50%

Fahle Park Фото: Postimees/Scanpix

Теперь он составляет 114 миллионов евро.

Компания Fausto Capital, строящая коммерческие здания, нарастила в 2018 году свой портфель до 114 миллионов евро. Годом ранее порфтель насчитывал 78 миллионов евро.

В прошлом году произошла переоценка недвижимости, которая стала стоить дороже на 21 миллион евро. Благодаря этому прибыль предприятия доросла до 24 миллионов евро.

Оборот компании составил 6,7 миллиона евро.

Компания строит такие проекты как Telia в Тарту, Maakri ärihoone, Kompassi Maja и Fahle Park в Таллинне, и другие.