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Прокуратура предъявила Леэдо два подозрения

Фото: Рауль Меэ

Центральная криминальная полиция провела сегодня обыски в офисе компаний Вячеслава Леэдо. Прокуратура предъявила ему два подозрения.

Леэдо подозревают в доведении компании Saaremaa Laevakompanii до банкротства и использовании фальшивых документов. Бывшего исполнительного директора Saaremaa Laevakompanii Тыниса Рихвка подозревают в подделке документов и доведении компании до неплатежеспособности.

Чтобы проверить свои подозрения, прокуратура возбудила уголовное дело. Всего в нём 4 подозреваемых.

«Задача государства - обеспечить прозрачную экономическую и конкурентную среду. И если в причинах банкротства наблюдаются признаки преступления, то наша задача - расследовать эти подозрения», - говорит прокурор по особым делам Западной окружной прокуратуры Кайдо Туулемяэ.

Сегодня полиция провела обыски в двух предприятиях, принадлежащих Вячеславу Леэдо: Saaremaa Laevakompanii и Holostovi Kinnisvarahaldus.