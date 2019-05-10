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Эстония на 3-м месте в ЕС по росту выбросов CO2

Смелее вперёд, труба зовёт! Фото: Scanpix

На первом – Латвия.

Согласно оценке Eurostat, объём выбросов углекислого газа в Эстонии вырос в 2018 году на 4,5%. Это третий результат в Евросоюзе.

Наибольшим был рост выбросов в Латвии. Он составил 8,5%. Далее идут Мальта (+6,7%), Эстония (+4,5%), Люксембург (+3,7%), Польша (+3,5%), Словакия (+2,4%), Финляндия (+1,9%) и Литва (+0,6%).

Наибольшее снижение выбросов было в Португалии (-9%), Болгарии (-8,1%), Ирландии (-6,8%) и Германии (-5,4%).

Средний результат по ЕС - снижение выбросов на 2,5%.