La Muu собрал деньги быстрее, чем планировал

Основатель производителя мороженого La Muu Расмус Раск сказал, что предприятие сворачивает кампанию по сбору средств, так как интерес инвесторов был огромным.

Член совета Катре Кываск и один из основателей предприятия Расмус Раск Фото: Лийз Трейманн

На сегодняшний день через краудфандинговую платформу Funderbeam более тысячи инвесторов готовы инвестировать в развитие бизнеса производителя эко-мороженого La Muu в сумме 1,9 миллиона евро.

По словам Раска, такой большой интерес со стороны инвесторов их смутил, но они счастливы, говорится в пресс-сообщении предприятия. «Из-за столь быстрого достижения цели кампании мы вынуждены были принять несколько быстрых решений. Во-первых, мы решили увеличить размер привлекаемых средства с 400 000 до до 600 000 евро. Во-вторых, закрываем кампанию раньше, чем планировали - уже 13 мая», - сказал Раск.

«Большинство инвесторов готовы инвестировать до 500 евро. А в соответствии с правилами кампании, в первую очередь добро получат мелкие инвесторы, то есть те, чей размер инвестиций составляет в пределах 100-500 евро», - пояснил Раск. В отношении крупных инвесторов действует принцип pro rata - суммы, превышающие границу в 500 евро, будут распределяться одинаково пропорционально.

Большой интерес со стороны инвесторов Раск видит в трех причинах. «Очевидно, что рыночная стоимость для инвесторов кажется адекватной. Во-вторых, интерес инвесторов может быть вызван тем, что мы довольно известный бренд в розничной торговле. И в-третьих, свою роль могло сыграть то, что все, кто инвестировал 100 евро, получают пожизненную скидку в 20% в кафе-мороженое La Muu в Теллискиви», - сказал он.