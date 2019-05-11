Дом Das Haus подведён под крышу

Крупнейший проект жилой застройки в сердце Таллинна, Das Haus на перекрёстке Пярнуского шоссе и улицы Сюда, обрёл свою окончательную высоту.

Строители жилого дома на углу Пярнуского шоссе и улицы Сюда отпраздновали праздник стропил. Фото: Рауль Меэ

Партнёр девелопера квартала Das Haus Novira Capital Андрес Лийнсоо сказал на празднике стропил, что работы, производящиеся на общей площади 26 000 кв. м, идут по предусмот­ренному графику: «Строительство, которое даст Таллинну 140 новых квартир и офисные помещения, планируется завершить ещё в этом году».

Четыре архитектурно разных здания на четырёх участках образуют в новом квартале единый ансамбль. В ходе строительства будет приведена в порядок и зелёная зона, известная как «парк гингко» - по растущему там реликтовому дереву гингко билоба, а также создана ­рекреативная зона между парком и жилым домом. Проект предусматривает ещё частичное экспонирование раскопанного в ходе земляных работ уникального средневекового акведука.

Das Haus – самый большой в настоящее время жилой девелоперский проект в сердце столицы. Он предусматривает появление 10 000 кв. м квартир, офисных помещений, ресторана и выходящих на улицу торговых площадей. Под землёй сооружается двухэтажный гараж.

Архитектурное решение застройки квартала Das Haus разработали архитекторы Индрек Суйгусаар, Инд­рек Аллманн и Гуннар Куруск из Arhitektuuribüroo PLUSS, автор интерьеров – Меэлис Пресс.