Дом Das Haus подведён под крышу
Крупнейший проект жилой застройки в сердце Таллинна, Das Haus на перекрёстке Пярнуского шоссе и улицы Сюда, обрёл свою окончательную высоту.
Партнёр девелопера квартала Das Haus Novira Capital Андрес Лийнсоо сказал на празднике стропил, что работы, производящиеся на общей площади 26 000 кв. м, идут по предусмотренному графику: «Строительство, которое даст Таллинну 140 новых квартир и офисные помещения, планируется завершить ещё в этом году».
Четыре архитектурно разных здания на четырёх участках образуют в новом квартале единый ансамбль. В ходе строительства будет приведена в порядок и зелёная зона, известная как «парк гингко» - по растущему там реликтовому дереву гингко билоба, а также создана рекреативная зона между парком и жилым домом. Проект предусматривает ещё частичное экспонирование раскопанного в ходе земляных работ уникального средневекового акведука.
Das Haus – самый большой в настоящее время жилой девелоперский проект в сердце столицы. Он предусматривает появление 10 000 кв. м квартир, офисных помещений, ресторана и выходящих на улицу торговых площадей. Под землёй сооружается двухэтажный гараж.
Архитектурное решение застройки квартала Das Haus разработали архитекторы Индрек Суйгусаар, Индрек Аллманн и Гуннар Куруск из Arhitektuuribüroo PLUSS, автор интерьеров – Меэлис Пресс.