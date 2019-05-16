Google заплатил в Эстонии более миллиона евро налогов

Так, сколько там в Эстонии заплатить надо? Фото: EPA

Facebook – 150 тысяч.

В Европе у Google есть компания Google Commerce Ltd, зарегистрированная в Ирландии. У неё нет работников, но зато она уже продала эстонским потребителям продукцию на несколько миллионов евро и стала в нашей стране налогообязанной.

Согласно данным Налогово-таможенного департамента, в прошлом году оборот Google Commerce Ltd в Эстонии составил 6,2 миллиона евро. 20% этой суммы или 1,2 миллиона были заплачены в виде налога с оборота. В начале этого года уже было заработано 2 миллиона евро, с которых заплачено 400 000 евро налога. Но это неаудированные и неконсолидированные данные.

Также у Google есть компания Google Technology Inc, которая заплатила в прошлом году в Эстонии 50 евро налогов, а также Google Voice Inc., заплатившая 200 евро.

Facebook Payments International Ltd заплатил в прошлом году Эстонии 150 000 евро налогов. Компания не регистрировалась в регистре налогообязанных.