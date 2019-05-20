dv.ee • 20 мая 2019
Поделиться:
Новости

ABLV Bank уже вернул кредиторам более полумиллиарда евро

C 13 июня 2018 года, когда начался процесс самоликвидации банка, ликвидаторы ABLV Bank вернули 545,039 млн евро.

Фото: Интс Калнинс

В кассе ABLV Bank и в виде требований к центральным банкам в конце апреля было 1,022 млрд евро, сумма выданных банком кредитов составила 572,79 млн евро, требования банка к кредитным учреждениям - 536,501 млн евро, вложения в основной капитал родственных и ассоциированных предприятий - 152,375 млн евро, вложения в ценные бумаги - 34,418 млн евро.

В целом активы ABLV Bank на 30 апреля составили 2,355 млрд евро.

Заявленные кредиторами ABLV Bank требования на 30 апреля 2019 года составили 2,01 млрд евро, передает латвийское издание Dienas Biziness.

Поделиться:
Самое читаемое