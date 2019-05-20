ABLV Bank уже вернул кредиторам более полумиллиарда евро

C 13 июня 2018 года, когда начался процесс самоликвидации банка, ликвидаторы ABLV Bank вернули 545,039 млн евро.

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В кассе ABLV Bank и в виде требований к центральным банкам в конце апреля было 1,022 млрд евро, сумма выданных банком кредитов составила 572,79 млн евро, требования банка к кредитным учреждениям - 536,501 млн евро, вложения в основной капитал родственных и ассоциированных предприятий - 152,375 млн евро, вложения в ценные бумаги - 34,418 млн евро.

В целом активы ABLV Bank на 30 апреля составили 2,355 млрд евро.

Заявленные кредиторами ABLV Bank требования на 30 апреля 2019 года составили 2,01 млрд евро, передает латвийское издание Dienas Biziness.