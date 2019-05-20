Кристьян Пруул • 20 мая 2019
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Стала известна стоимость сделки Graanul Invest в США
Имущество американского завода по производству топливных гранул и пеллет Texas Pellets было продано дочернему предприятию эстонской компании Graanul Invest AS, фирме Woodville Pellet. Исполнительный директор Graanul Invest Рауль Кирьянен раскрыл стоимость сделки.
Производственная мощность завода в Вудвилле - 450 000 тонн топливных гранул в год. В терминалах Порт-Артура можно хранить до 68 000 тонн гранул и грузить на корабли, способные перевозить до 60 000 тонн.
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