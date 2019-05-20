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Стала известна стоимость сделки Graanul Invest в США

Имущество американского завода по производству топливных гранул и пеллет Texas Pellets было продано дочернему предприятию эстонской компании Graanul Invest AS, фирме Woodville Pellet. Исполнительный директор Graanul Invest Рауль Кирьянен раскрыл стоимость сделки.

Исполнительный директор Graanul Invest Рауль Кирьянен Фото: Вяйну Розенталь

Производственная мощность завода в Вудвилле - 450 000 тонн топливных гранул в год. В терминалах Порт-Артура можно хранить до 68 000 тонн гранул и грузить на корабли, способные перевозить до 60 000 тонн.