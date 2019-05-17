Graanul Invest приобрел обанкротившуюся в США фирму

Имущество американского завода по производству топливных гранул и пеллет Texas Pellets было продано дочернему предприятию Graanul Invest AS, фирме Woodville Pellet. В рамках сделки будет приобретен завод в Вудвилл и имущество банкрота в терминалах Порт-Артура.

Завод в Техасе Фото: Доминик Обертрейс

«Мы уже более десяти лет искали подходящие возможности для производства пеллет в Северной Америке. Если мы доведем эту сделку до конца, то сумеем там закрепиться», - сказал исполнительный директор Graanul Invest Рауль Кирьянен.

Сделка была одобрена 15 мая 2019 года судом штата Техас. Завершить сделку планируется к 15 июня 2019 года. Финансовую поддержку для заключения сделки Graanul Invest получил из управляемых дочерними предприятиями Apollo Global Management фондов.

Производственная мощность завода в Вудвилле - 450 000 тонн топливных гранул в год. В терминалах Порт-Артура можно хранить до 68 000 тонн гранул и грузить на корабли, способные перевозить до 60 000 тонн.

Производственные мощности 11 заводов по производству топливных гранул Graanul Invest в балтийских странах составляют 2,2 миллиона тонн в год, что делает из концерна самого крупного производителя пеллет в Европе. Покупка мощностей в США позволит концерну увеличить свое производство на четверть.