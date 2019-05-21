ОЭСР: ВВП Эстонии будет расти быстрее всех в странах Балтии

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Организация по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР) в своем новейшем прогнозе заявила, что экономическое развитие в Эстонии будет самым быстрым среди стран Балтии.

По расчетам ОЭСР, ВВП Эстонии в этом году вырастет на 3,2%, в будущем году - на 2,8%, сообщает Dienas Bizness. Потребительские цены в Эстонии в этом году повысятся на 1,7%, в следующем году - на 2,3%, а безработица составит соответственно 5,3% и 5,4%.

ВВП Литвы в этом году вырастет на 2,9%, в следующем году - на 2,5%, инфляция составит 2,2% в этом и в будущем году, а безработица - 5,9% в этом и 5,8% в следующем году.

ВВП Латвии в этом и в будущем году вырастет на 2,7%. Ранее прогнозировалось, что прирост ВВП Латвии в этом году составит 3,9%. В Латвии согласованный индекс потребительских цен по прогнозам ОЭСР увеличится на 2,6% в этом году и на 2,5% в будущем году, а безработица составит 7% в этом и 6,8% в будущем году.