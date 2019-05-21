Дмитрий Фефилов • 21 мая 2019
США намерены ввести санкции против газопровода NordStream 2
США намерены вскоре объявить о санкциях, которые американцы намерены наложить на проект строительства газопровода Nord Stream 2. Об этом сообщает Financial Times.
США и ранее громко критиковали проект прокладки газопровода из России в Германию. По словам президента США Дональда Трампа, Германия окажется у России в заложниках. Американский президент этим намекал на то, что зависимость Германии и всей Европы от российского газа лишь увеличится.
Россия, в свою очередь, объявила, что газопровод будет построен несмотря на санкции.