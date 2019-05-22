Кристель Хярма • 22 мая 2019
Новости
Только для подписчиков
Стоимость TransferWise выросла до 3,5 миллиарда долларов
TransferWise привлекает 292 миллиона долларов, часть своей доли продают работники и действующие инвесторы предприятия. Двое новых инвесторов являются также инвесторами Uber.
С учетом привлеченного капитала стоимость предприятия составляет 3,5 миллиарда долларов. Предприятие уже несколько лет является одним из самых дорогих предприятий Эстонии.
Больше информации о руководстве, финансовых показателях и бизнес-связях компаний