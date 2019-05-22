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Стоимость TransferWise выросла до 3,5 миллиарда долларов

TransferWise привлекает 292 миллиона долларов, часть своей доли продают работники и действующие инвесторы предприятия. Двое новых инвесторов являются также инвесторами Uber.

Основатели TransferWise Таавет Хинрикус и Кристо Кяарманн Фото: TransferWise

С учетом привлеченного капитала стоимость предприятия составляет 3,5 миллиарда долларов. Предприятие уже несколько лет является одним из самых дорогих предприятий Эстонии.