Первый отчет Pinterest разочаровал

Фирма Pinterest, которая 18 апреля вышла на биржу США, впервые отчиталась перед своими инвесторами. Первая реакция на результаты компании была негативной.

Гендиректор Pinterest Бен Зильберман Фото: AFP/Scanpix

Доход компании в первом квартале, который оказался ниже ожидаемого, разочаровал инвесторов, которые после публикации отчета понизили стоимость акции на 15%, до 26 долларов за штуку. Цена подписки на акцию составила 19 долларов за штуку, однако позитивный настрой инвесторов доводил стоимость бумаги и до 35 долларов.

Чистый убыток Pinterest в первом квартале составил 41,1 миллиона долларов или 33 цента на акцию. Аналитики в этом году ожидали убыток в размере 11 центов на акцию. Годом ранее за тот же квартал убыток составлял 52,7 миллиона евро.

Оборот и число пользователей выросли. Оборот вырос на 54% до 201,9 миллиона долларов, превысив ожидания аналитиков, опрошенных Refinitiv. Число активных пользователей увеличилось в первом квартале до 291 миллиона евро или на 22%.

Череда разочарований после IPO

Плохой отчет Pinterest поставил фирму в один ряд с другими новоиспеченнми биржевыми компаниями, которые разочаровывают инвесторов.

Компания Lyft, которая вышла на биржу менее месяца назад, также своим первым отчетом разочаровала инвесторов. Убытки компании составили 1,14 миллиарда долларов, тогда как годом ранее убыток был на уровне 234,3 миллиона евро. Однако основной убыток компании был связан с выплатами в виде опционов на акции. Оборот Lyft за год вырос на 95%, до 776 миллиона евро. Акции Lyft продаются сейчас по 55 долларов за штуку. С момента выхода на биржу самая низкая цена была на уровне 47 долларов, а самая высокая - почти 89 долларов.

Uber пока еще не представил бирже своего первого отчета. Однако ряд событий, включая новый поворот в торговой войне и показатели конкурента Lyft, еще в период IPO вынудили Uber снизить цену. И даже после скидки на открытых торгах акции компании стремительно падали. Тем не менее за последние дни акции отыграли большую часть потерь. Сейчас акции Uber стоят 43 доллара за штуку. За две недели акция продавалась в диапазоне 36-45 долларов.