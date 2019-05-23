ФОТО: В Нарве прошел II Эстонско-российский бизнес-форум

В четверг в Нарве прошел второй эстоно-российский бизнес-форум "Точка входа". Эстонские и российские предприниматели встречаются, общаются, обмениваются опытом и контактами, а также слушают спикеров, рассказывающих о том, как, по их мнению, нужно вести бизнес в Эстонии.

На конференции выступили специалисты, которые поделились своим опытом в области расширения бизнеса, выхода в торговые каналы и привлечения инвестиций: представитель EAS Яан Хейнсоо, глава консультационной фирмы Magrat Игорь Райхельгауз, владелец компании Saros Est Владислав Боборенко, менеджер по маркетингу IVIA Вадим Орлов, владелец Slaf OÜ Андрей Колчин, директор по закупкам Selver Катрин Рийсалу, менеджер по обслуживанию клиентов Kredex Михаил Кнут, специалист по грантам консалтингового бюро Excedea Кай Крашевски и менеджер Crowdestate Анна Мацкевич.

Ведущий конференции - экономический эксперт Райво Варе.

Смотрите, как проходила первая половина дня форума:

Фото: Илья Смирнов

Конференцию поддерживают Citic Telecom и Glänz & Glamuur.